Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Globaler Online-Launch (LIVE) der ME-Serie SeeBeyondBorders (https://c.eventnet.cn/mindrayme/)29. April | 20:30 (CST), 14:30 (CEST), 8:30 (EDT)Mindray Medical (SZSE: 300760) ist ein führender Anbieter medizinischer Produkte und Lösungen. Mindray gibt die Markteinführung seiner neuen ME-Serie bekannt. Die innovativen tragbaren Ultraschallsysteme verstärken das Vertrauen in klinischen Anwendungen in den kritischen und dringenden COVID-19-Fällen. Sie sind bald in Europa sowie auf weiteren ausgewählten Märkten verfügbar.Mit intelligenten Managementkonzepten, umfassenden Desinfektionslösungen, komfortabler und erhöhrter Mobilität sowie intuitiver Bedienungsöberfläsche und leistungsstarken Batterielösungen unterstützt die ME- Serie Ärtzte bei der schwer diagnostischen Herausforderungen, um eine schnelle Diagnosefindung unter wechselnden Bedingunen zu gewährleisten."Während der aktuellen Pandemie seien Tragbare Ultraschallsysteme effektives, strahlungslos, und wertvolles Diagnoseinstrument", erklärte Fred Yang, Direktor des Bereiches International Ultrasound System bei Mindray. "Die ME-Serie werden unter großem Einsatz konzipiert, die Ärtzte sich mehr auf die Patienenversorung konzentrieren zu können."Eine schnelle Evaluierung des akuten Atemnotsyndroms (ARDS) und septischen Schocks hilfte Klinikern im Kampf gegen COVID-19, die Therapiepläne auszuarbeiten und das Leben zu retten. Die von Klinikern getesteten Funktionen der ME-Serie basieren auf Deep-Learning-Algorithmen und ermöglichen eine schnellere Beurteilung der Patienten auf genaue und effiziente Weise.In dieser kritischen Zeit spielt Desinfektion eine große Rolle, um die Etablierung eines hohen klinischen Sicherheitsstandard zu ermöglichen. Das nahtlos gestaltete Bedienfeld erfüllt die Anforderungen an Infektionskontrolle optimal und die widerstandsfähigen Materialien sowie einzigartige Transducer-Trackingfunktion der ME-Serie reduzieren das Risiko einer Kreuzinfektion erheblich.Die Produkte der neuen ME-Serie wiegen 3 kg und sind 44 mm dünn, und sind für verschiedene medizinische Anwendungen mit hoher Bildqualität geeignet. Darüber hinaus garantieren drei Bildschirme, die benutzerorientierte Gestaltung, sowie die einfachen Arbeitsabläufe einen hohen Patiendendurchsatz in ausgelasteten Untersuchungszimmern.Mit einer optionalen U-Bank bietet die ME-Serie die kontinuierliche Scanleistung von bis zu 8 Stunden an, was für einen vollen Arbeitstag ausreicht.Informationen zu MindrayMindray ist 1991 gegründet worden und ist ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von medizinischen Geräten und Lösungen. Wir folgen dem hohen Ideal, dass die Versorgung der Weltbevölkerung immer weiter verbessert werden muss, und engagieren uns für Innovationen in den Bereichen Patientenüberwachung und Gesundheitsversorgung, In-vitro-Diagnostikum, und medizinischer Bildgebungssysteme. Heutzutage versorgen wir medizinische Einrichtungen in mehr als 190 Ländern und Regionen mit Premiumprodukten und Dienstleistungen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1160884/ME.jpgPressekontakt:Olive Ou+86-75581887390Original-Content von: Mindray Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143965/4584306