Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag sehr fest notiert. Der österreichische Leitindex ATX zog bis etwa 14.40 Uhr um 2,89 Prozent auf 2.227,09 Einheiten an. In einer positiven europäischen Börsenlandschaft legte der heimische Markt etwas deutlicher zu. International standen die jüngsten US-BIP-Zahlen im Fokus.In den USA ist die Wirtschaft laut einer ersten Schätzung im Startquartal heuer wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...