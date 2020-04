Edmonton, 29. April 2020. Benchmark Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Benchmark") (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, bekannt zu geben, dass die Arbeiten zur Modernisierung von drei Brücken, die Teil des Straßennetzes nördlich der Gold-Kupfer-Mine Kemess ("Kemess") sind, kurz vor Abschluss stehen. Die Sanierung der Brücken erhöht die Tragfähigkeit von 5 auf 30 Tonnen oder mehr und verbessert damit den Zugang zum Gold-Silber-Projekt Lawyers des Unternehmens ("Lawyers") von Prince George aus. Die Arbeiten werden von einem Konsortium verschiedener Interessensgruppen durchgeführt, darunter Bergbauunternehmen sowie die Tsay Keh Dene und Kwadacha First Nations. Das Projekt Lawyers liegt im "Golden Horseshoe" im Norden von Zentral-British Columbia (Kanada).CEO John Williamson meint dazu: "Der Straßenausbau und die Sanierung dieser wichtigen Brücken sind entscheidende Schritte hin zu einem effizienteren und kostengünstigeren Transport von Schwergeräten, Brennstoff und Betriebsmitteln zum Projekt Lawyers. Wir freuen uns sehr, mit den wichtigsten Interessensgruppen in dieser Region zusammenzuarbeiten, was die Fähigkeit und Stärke der Unterstützung durch unsere First Nations-Partner unter Beweis stellt. Diese partnerschaftlichen Beziehungen verheißen Gutes für den anhaltenden Erfolg bei Lawyers."Straßenzugang und LogistikAls Standort einer historischen Gold-Silber-Mine bietet das Projekt Lawyers eine Reihe von logistischen Vorteilen, unter anderem einen vollständigen Straßenzugang, eine bestehende Trasse für einen Anschluss an das regionale Stromnetz, eine nahegelegene Landebahn und die Infrastruktur am Minengelände (siehe Abbildung 1).Der Zugang zu Lawyers besteht in erster Linie über eine Reihe von abzweigenden Straßen, einschließlich der Finlay Forest Service Road (die "Finlay FSR", eine Forststraße), die südlich von Mackenzie, einer kleinen Forststadt, rund 180 Kilometer nördlich der Stadt Prince George (British Columbia), beginnt. Die Finlay FSR bildet den südlichen Teil der Omineca Resource Access Road (die "ORAR"), einer Industriestraße, die Zugang zu Kemess sowie eine Anbindung zu Lawyers, das nur 45 Kilometer weiter entfernt ist, bietet.Die Nähe zu Kemess hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich Lawyers unweit eines bestehenden Stromnetzes (BC Hydro) befindet, das über eine 380 Kilometer lange Stromleitung an die Stadt Mackenzie (BC) angeschlossen ist.Lawyers befindet sich auch nur 15 Kilometer von der Landebahn Sturdee entfernt, die große Flugzeuge abfertigen kann und genutzt wurde, als das Projekt Lawyers von 1989 bis 1992 Standort der Mine Cheni war.Abbildung 1. Lageplan des Projekts mit lokaler InfrastrukturDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.Über Benchmark Metals Inc.Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS"John Williamson" e.h.John Williamson, Chief Executive OfficerWeitere Informationen erhalten Sie über:Jim GreigE-Mail: jimg@BNCHmetals.comTelefon: +1 604 260 6977DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 