GELSENWASSER AG Gelsenkirchen WKN: 776000 ISIN: DE0007760001 Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (*COVID-19-Gesetz*) eröffnet die Möglichkeit, Hauptversammlungen im Jahr 2020 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigen abzuhalten (*virtuelle Hauptversammlung*). Angesichts der auf absehbare Zeit andauernden COVID-19-Pandemie, der vom Land Nordrhein-Westfalen insoweit beschlossenen Verhaltensregeln und des Ziels der Vermeidung von Gesundheitsrisiken für die Aktionäre, die internen und externen Mitarbeiter sowie die Organmitglieder der Gesellschaft hat der Vorstand der GELSENWASSER AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung Gebrauch zu machen. Einladung an die Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, 10. Juni 2020, 10:00 Uhr Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Mittwoch, 10. Juni 2020, 10:00 Uhr, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird. Die Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen der GELSENWASSER AG, Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen, statt und wird für Aktionäre, die sich form- und fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, oder ihre Bevollmächtigten in voller Länge in Bild und Ton über den passwortgeschützten Internetservice unter http://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung.html übertragen. Die Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung des Aktionärs und Nachweis des Anteilsbesitzes mit der Zugangskarte übersandt. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) sind nicht berechtigt, physisch an der Hauptversammlung teilzunehmen. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten werden gebeten, die besonderen Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung über die Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts (keine elektronische Teilnahme) und zu den Rechten der Aktionäre in Abschnitt III. zu beachten. *GELSENWASSER AUF EINEN BLICK* *GELSENWASSER-Konzern* *2019* *2018* Umsatzerlöse Mio. 1.938, 1.763, &eur 8 8 o Materialaufwand Mio. 1.654, 1.485, &eur 7 2 o Personalaufwand Mio. 128,3 124,2 &eur o Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. 120,5 110,5 &eur o Grundkapital Mio. 103,1 103,1 &eur o Immaterielle Vermögenswerte Mio. 795,1 687,4 und Sachanlagen &eur o Investitionen Mio. 194,2 125,7 &eur o EBIT Mio. 128,6 113,7 &eur o ROCE % 8,09 9,84 *Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zum 31.12.* Konzern 1.579 1.551 Gruppe 5.525 5.227 *Wasserversorgung* Umsatz Konzern Mio. 231,3 273,3 &eur o Umsatz Gruppe Mio. 407,5 448,0 &eur o Wasserabgabe Konzern Mio. 237,2 239,7 m3 Wasserabgabe Gruppe Mio. 379,8 384,8 m3 *Abwasserentsorgung* Umsatz Konzern Mio. 7,6 7,5 &eur o Umsatz Gruppe Mio. 351,7 331,2 &eur o Abwassermenge Konzern Mio. 6,2 6,4 m3 Abwassermenge Gruppe Mio. 201,2 188,1 m3 *Erdgasversorgung* Umsatz Konzern Mio. 1.189, 1.324, &eur 9 8 o Umsatz Gruppe Mio. 1.424, 1.556, &eur 1 8 o Erdgasabgabe Konzern Mio. 75.446 58.092 kWh Erdgasabgabe Gruppe Mio. 79.477 62.144 kWh *Stromversorgung* Umsatz Konzern Mio. 390,7 158,2 &eur o Umsatz Gruppe Mio. 999,2 757,8 &eur o Stromabgabe Konzern Mio. 2.525 1.817 kWh Stromabgabe Gruppe Mio. 5.765 5.245 kWh *Gelsenwasser-Konzern* - Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH, Bitterfeld-Wolfen - GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen - GELSENWASSER Dresden GmbH, Dresden - GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen - GELSENWASSER Magdeburg GmbH, Magdeburg - GELSENWASSER Stadtwerkedienstleistungs-GmbH, Hamburg - NGW GmbH, Duisburg - Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH, Rheda-Wiedenbrück - WESTFALICA GmbH, Bad Oeynhausen - Wasserwerke Westfalen GmbH, Dortmund (anteilig mit einem Anteil in Höhe von 50% einbezogen) *Gelsenwasser-Gruppe* Die Angaben zur Gelsenwasser-Gruppe basieren auf einer konzernorientierten Erfassung aller Betriebe und Gesellschaften mit einem Mindesteinfluss von rund 20 %. Die Gelsenwasser-Gruppe stellt die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Energieversorgung in vielen Bundesländern sowie in Tschechien und Polen sicher. Zusammen mit weiteren Geschäftsaktivitäten wurde im Jahr 2019 ein Gruppenumsatz von rund 3,5 Mrd. EUR erzielt. Zum Teil beruhen die Angaben auf vorläufigen Werten unserer Gruppenunternehmen. I. *Tagesordnung* 1. *Vorlage Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats sowie erläuternder Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019* Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2019, des gebilligten Konzernabschlusses der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2019, des zusammengefassten Lageberichts für die GELSENWASSER AG und den GELSENWASSER-Konzern für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB. Vorgenannte Unterlagen werden von der Einberufung der Hauptversammlung an und während der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter http://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung.html zugänglich gemacht. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: _Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2019 wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt._ 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019* Vorstand und Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: _Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019 wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt._ 4. *Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds* Gemäß § 95 Abs. 1 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus zwölf Mitgliedern und setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 4. Fall, 101 Abs. 1 AktG und §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG in Verbindung mit § 10 Abs. 2 der Satzung aus acht von der Hauptversammlung und aus vier von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Herr Manfred Kossack hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2019 niedergelegt. Das Amtsgericht Gelsenkirchen hat Herrn Jörg Jacoby,

