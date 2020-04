Mit einem Sondergutachten sollte Klarheit in die Machenschaften von Wirecard gebracht werden. Doch auch nach der Prüfung gibt es Zweifel. Die mit Spannung erwartete Sonderprüfung der Wirecard-Bücher hat nicht alle Zweifel an den Geschäftspraktiken des Zahlungsdienstleisters ausräumen können. Auch wenn die eigens beauftragten Wirtschaftsprüfer von KMPG bisher keinen sprichwörtlichen "rauchenden Colt" bei den Aschheimern finden konnten - Bedenken bleiben. So konnte KPMG einige wichtige Daten nicht einsehen, in einem wichtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...