Die norwegische Softwarefirma EZ Systems will nicht länger nur als CMS-Anbieter gelten. Die Neupositionierung wird nun mit einem Namenswechsel unterstrichen. Schon jetzt zieht das in Ibexa umbenannte Unternehmen eine positive Bilanz der neuen Digital-Experience-Plattform. Etwas mehr als 20 Jahre nach der Gründung hat sich der auch in Köln ansässige norwegische Open-Source-Entwickler EZ Systems am Dienstag in Ibexa umbenannt, wie das Unternehmen mitteilte. Zuvor hatte es verkündet, dass seine Neupositionierung am Markt abgeschlossen sei. Mit einer Wachstumsrate von 20 Prozent seit Jahresbeginn konnte die Softwarefirma das bisher beste Quartal der Firmengeschichte ...

