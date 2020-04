Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben bei der Bevölkerung direkten Einfluss darauf, wie locker das Geld in Zeiten der Corona-Krise sitzt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Ifo-Instituts sowie Wissenschaftler von Universitäten in Berlin und München.

"Das Erwartungsmanagement der Politik in der Corona-Krise ist bisher wirksam. Unsere empirischen Analysen liefert deutliche Hinweise darauf, dass politische Äußerungen, insbesondere von Angela Merkel, einen substantiellen Einfluss auf die Erwartungen und Konsumabsichten hatten", fasst Studienautor Peter Haan, Leiter der Abteilung Staat am DIW Berlin, die Ergebnisse zusammen.

Die Wissenschaftler verwiesen auf eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und Vertretern der Länder vom 15. April, bei der es um die Dauer der Corona-Beschränkungen ging. Die Äußerungen hätten sich auf geplante Konsumausgaben ausgewirkt. "Die Konsumneigung der Bundesbürger ist nach der Pressekonferenz der Kanzlerin am 15. April um etwa ein Fünftel zurückgegangen", sagte Andreas Peichl, Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen.

Gemessen an den von den Haushalten geplanten außergewöhnlichen Ausgaben sanken die Konsumausgaben im Durchschnitt der Woche vor der Pressekonferenz von 2.990 Euro auf 2.327 Euro im Durchschnitt der Woche danach, so das Ergebnis der Studie. Nach der Pressekonferenz habe sich auch die Erwartung an eine vollständige Öffnung der Gesellschaft und den normalen Schulbetrieb deutlich nach hinten verschoben.

"Die Politik, hier insbesondere in Person von Angela Merkel, kann durch öffentliche Äußerungen Erwartungen und damit auch das ökonomische Verhalten verändern. Unabhängig davon, ob die angekündigten Maßnahmen zielgerichtet sind oder nicht, ist das für die Handlungsfähigkeit der Regierung enorm hilfreich, kann aber auch zu ungewünschten Nebeneffekten führen", sagte Peichl.

Für die Studie wurden tägliche Daten einer von den Instituten in Auftrag gegebenen Online-Befragung des Instituts Civey zwischen dem 2. und dem 20. April verwendet. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 50.000 Personen zu ihren Erwartungen befragt, wie lang die aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens anhalten werden und ob die Befragten planen, in den nächsten Monaten größere Konsumausgaben zu tätigen.

