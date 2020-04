Mainz (ots) - Donnerstag, 30. April 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Florian Wünsche, SchauspielerGärtnern auf dem Balkon - Tipps von Anja KoenzenLandärztin im Altenheim - Angst vor der AnsteckungAutoimmune Hirnentzündung - Symptome, Diagnose, TherapieLeckeres Ofengemüse - Kochen mit Mario KotaskaDonnerstag, 30. April 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinSeelsorge für Klinikpersonal - Unterstützung in schwierigen ZeitenExpedition: Berlin Alexanderplatz - Aus dem Irak nach DeutschlandKüchenträume - Sarahs grünes Spargel-BruschettaDonnerstag, 30. April 2020, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteBlond nachgefragt - MaskenpflichtDonnerstag, 30. April 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbAndrea Berg im ZDF - Konzertfilm am 2. MaiVerona Pooth hat Geburtstag - Glückwunsch-InterviewHaute Couture in Corona-Zeiten - Wie die Krise die Designer inspiriertDonnerstag, 30. April 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Die Politik macht auf - Die Unsicherheit bleibtGäste:Franziska Giffey, SPD, BundesfamilienministerinChristian Lindner, FDP, ParteivorsitzenderJonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-InstitutKatia Saalfrank, Diplom-Pädagogin, FamilienberaterinUdo Di Fabio (zugeschaltet), Bundesverfassungsrichter a.D.Robert Giese, Leiter einer GemeinschaftsschuleDie Akzeptanz der harten Corona-Regeln nimmt ab. Gerichte kippen Vorschriften, und nicht nur Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordert Verhältnismäßigkeit. Hat der Schutz des Lebens absoluten Vorrang?Zum Beispiel vor dem Schutz der Familien oder dem Recht auf Bildung? Wie risikoreich ist die weitere Öffnung der Schulen und Kitas?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4584398