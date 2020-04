PARIS (dpa-AFX) - Mit der Hoffnung auf einen Wirkstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 ist der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittwochnachmittag auf den höchsten Stand seit sieben Wochen gestiegen. Zuletzt legte der Index um 1,09 Prozent auf 2964 Punkte zu. Auf diesem Niveau hatte er sich letztmals am 11. März bewegt.



Die US-Biotech-Firma Gilead landete mit dem Wirkstoff Remdesivir zur potenziellen Behandlung von Covid-19 einen Zwischenerfolg. In einer vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführten Studie habe das Mittel den primären Endpunkt erreicht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Detaillierte Informationen dazu soll es demnächst durch das Forschungszentrum selbst geben./bek/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken