Deutsche Lufthansa AG: Der Schweizer Bundesrat schlägt staatliche Garantien für Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Schweizer Franken für SWISS und Edelweiss vorDGAP-Ad-hoc: Deutsche Lufthansa AG / Schlagwort(e): Finanzierung Deutsche Lufthansa AG: Der Schweizer Bundesrat schlägt staatliche Garantien für Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Schweizer Franken für SWISS und Edelweiss vor29.04.2020 / 16:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Schweizer Bundesrat hat in seiner heutigen Sitzung über ein umfassendes Unterstützungspaket für die Schweizer Luftfahrt entschieden. Der Bundesrat schlägt demzufolge dem Parlament vor, Darlehen an Schweizer Fluggesellschaften abzusichern. Vorbehaltlich der Parlamentsentscheidung werden die beiden Schweizer Fluggesellschaften der Lufthansa Group, SWISS und Edelweiss, Garantien vom Schweizer Bund für 85% der Kreditsumme von insgesamt 1,5 Milliarden Schweizer Franken (ca. 1,4 Milliarden Euro) erhalten.Die Kredite werden von einem Konsortium Schweizer Banken zu marktüblichen Konditionen gewährt und haben eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Sie werden vom Schweizer Bund zu 85% garantiert und sind durch Aktien von SWISS und Edelweiss, die von der Deutschen Lufthansa AG gehalten werden, abgesichert. Die Mittel dürfen nur bei der SWISS und Edelweiss eingesetzt werden. Konzerninterne Dividendenzahlungen müssen für den Zeitraum der Inanspruchnahme des Kredits unterbleiben.Der Vorstand und das Präsidium des Aufsichtsrats der Deutschen Lufthansa AG haben der Finanzierungsmaßnahme in ihren heutigen Sitzungen zugestimmt. Die Garantien stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Schweizer Parlaments, das in seiner Sitzung am 4. und 5. Mai darüber entscheiden wird.Unabhängig von der Kreditvereinbarung in der Schweiz verhandelt der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG weiter intensiv mit den Regierungen in Deutschland, Österreich und Belgien, um die Solvenz des Konzerns nachhaltig zu sichern.Verantwortlich: Dennis Weber, Leiter Investor Relations, Telefon 069 / 696 2800029.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG Venloer Str. 151-153 50672 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)69 696 28000 Fax: +49 (0)69 696 90990 E-Mail: investor.relations@dlh.de Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations ISIN: DE0008232125, DE0008232125 WKN: 823212 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1033093Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033093 29.04.2020 CET/CEST