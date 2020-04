Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA88581L2049 ThreeD Capital Inc. 29.04.2020 CA88581L3039 ThreeD Capital Inc. 30.04.2020 Tausch 4:1 7881

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken