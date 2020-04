FRANKFURT (Dow Jones)--Im Ringen um die Solvenz des Lufthansa-Konzerns gibt es einen ersten Erfolg in der Schweiz. Die Regierung in Bern will Kredite für die beiden schweizerischen Luftfahrtunternehmen Swiss und Edelweiss über 1,5 Milliarden Schweizer Franken durch eine Bürgschaft zu 85 Prozent absichern, wie die Lufthansa mitteilte. Das Parlament muss dem allerdings auf seiner Sitzung Anfang Mai noch zustimmen.

Die Kredite werden von einem Bankenkonsortium zu marktüblichen Konditionen gewährt und haben eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Die Lufthansa sichert den Kredit durch ihre Aktien an den beiden Airlines ab. Das Geld darf nicht anderweitig im Konzern verwendet werden, und die Lufthansa muss in den nächsten fünf Jahren auf etwaige Dividenden der beiden Airlines verzichten.

Die Verhandlungen der Lufthansa mit den Regierungen in Deutschland, Österreich und Belgien für eine finanzielle Absicherung des Konzerns in der Krise laufen unterdessen "intensiv" weiter. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben den Flugverkehr der Lufthansa-Airlines fast komplett zum Erliegen gebracht.

