Und wieder einen Schritt näher an der Vertrauensklippe: Gestern Abend teilte eine der drei großen Ratingagenturen, Fitch Ratings, mit, man habe die Bonitätsnote Italiens um eine Stufe von BBB auf BBB- gesenkt. Italienische Staatsanleihen kamen nach dieser Entscheidung unter Druck.Damit liegt die Kreditwürdigkeit Italiens noch 1 Stufe oberhalb des Non-Investment-Grade, also dem Ramschbereich. Diese Schwelle ist deshalb von großer Bedeutung, weil viele institutionelle Kapitalsammelstellen wie Pensionsfonds, Pensionskasse oder Anleihefonds in ihren Bedingungen eine Mindestbonität festlegen, die oftmals das Investment-Grade darstellt. Fällt ein Schuldner unter diese Schwellen müssen diese großen institutionellen Anleger die Papiere verkaufen. Dies verstärkt in der Regel den Druck auf die Kurse dieser Anleihen.

