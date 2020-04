BERLIN (dpa-AFX) - Die Anwaltsserie "Die Heiland" in der ARD um eine blinde Anwältin und ihre Assistentin hat am Dienstag die meisten Zuschauer vor die Bildschirme gelockt. Es schalteten 5,65 Millionen Menschen den Fernseher zur besten Sendezeit nach dem "ARD Extra" zur Corona-Krise um 20.30 Uhr ein - das entspricht einem Marktanteil von 16 Prozent. In der Rolle der blinden Anwältin war Neubesetzung Christina Athenstädt zu sehen.



Zahlreiche Menschen interessierte außerdem die Rateshow "The Masked Singer" auf ProSieben. 5,34 Millionen Zuschauer verfolgten das Finale der Sendung, was bei längerer Sendezeit einem Marktanteil von 19,1 Prozent entsprach.



Die ZDF-Doku "Wir im Krieg: Privatfilme aus Hitlers Reich" erreichte 2,74 Millionen Zuschauer (7,8 Prozent). Den Actionthriller "Escape Plan" auf RTL wollten 2,03 Millionen sehen (5,9 Prozent).



Abgeschlagen dahinter liegen Sat.1 mit der Krimiserie "Navy CIS" mit 1,77 Millionen Zuschauern (Marktanteil 5,3 Prozent), RTLzwei mit der Sozialreportage "Hartz und herzlich" mit 1,15 Millionen (Marktanteil 3,4 Prozent) und die Dokusoap "Hot oder Schrott - Die Allestester" auf Vox mit 1,14 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,3 Prozent./krk/DP/fba

