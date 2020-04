FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Durch die enormen Belastungen der Corona-Krise dürfte Adidas mit Blick auf seine Schätzungen für den Sportartikelhersteller wieder auf dem Stand von 2009 sein, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In China habe der Konzern seine Spitzenposition verloren. Trotz der jüngsten Kursrückschläge notierten die Aktien der großen Sportartikelhersteller aber immer noch auf historischen Hochs, weshalb deren Bewertungen unattraktiv seien./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 03:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

