Die Europäische Union und Mexiko haben sich auf ein neues Handelsabkommen geeinigt. Dies teilten beide Parteien gestern Abend mit. EU-Handelskommissar Phil Hogan und Mexikos Wirtschaftsministerin Graciela Márquez hatten sich zuvor in denletzten noch offenen Punkten geeinigt. Das Abkommen soll nun rechtlich geprüft und dann in alle EU-Sprachen übersetzt werden, damit es unterschrieben und ratifiziert werden kann.Inhalt des neuen Abkommens ist die Erneuerung des Abkommens beider Seiten vom Jahr 2000. In den Verhandlungen wurde es auf weitere Bereiche ausgeweitet und modernisiert. Die EU und Mexiko hatten die Gespräche bereits im Mai 2016 aufgenommen. Nachdem US-Präsident Trump einen protektionistischeren Kurs eingeschlagen hatte, wurden die Verhandlungen im Jahr 2017 beschleunigt. 2018 kam dann der Durchbruch, zuletzt blieben aber noch Einzelheiten offen.

Den vollständigen Artikel lesen ...