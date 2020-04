--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------29.04.2020Oberbank AGLinzFN 79063 wISIN AT0000625108 (Stammaktien)ISIN AT0000625132 (Vorzugsaktien)Ergänzung der Tagesordnungder bereits einberufenen140. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AGam Mittwoch, den 20. Mai 2020 um 10:00 UhrDie Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG für Mittwoch,20. Mai 2020 um 10:00 Uhr, im Donauforum der Oberbank AG in 4020 Linz, UntereDonaulände 28, wurde am 22. April 2020 bekannt gemacht.Aufgrund eines am 29. April 2020 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG derAktionärinnen UniCredit Bank Austria AG, FN 150714 p, und CABOBeteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, die an der Gesellschaft seit mehrals drei Monaten gemeinsam insgesamt 9.594.407 Stückaktien halten und damit übereinen Anteil verfügen, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaftübersteigt, wird die am 22. April 2020 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und aufder Internetseite der Oberbank AG unter www.oberbank.at/hauptversammlungveröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichenHauptversammlung der Oberbank AG um die folgenden Tagesordnungspunkte ergänzt,die wie folgt lauten:13) "Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 dahingehend,dass sämtliche bestehenden Vorzugsaktien durch Aufhebung des Vorzugs gemäß § 129AktG in Stammaktien umgewandelt werden."14) "Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung derGeschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob durch das bei den 3 Banken(Oberbank AG, BKS Bank AG und Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft)bestehende Konstrukt der ALPENLANDISCHE GARANTIE-GESELLSCHAFT m.b.H. (FN 83648m; im Folgenden "ALGAR"), die Ausgestaltung der Konditionen derGarantievereinbarungen zwischen der ALGAR und den 3 Banken, insbesondere dieGesellschaftervereinbarungen und deren Adaptierungen, ein risikoadäquates,"state-of-the-art" Kreditrisikosystem für die Oberbank gewährleistet ist.Insbesondere soll im Rahmen der Sonderprufung geprüft werden, wie ein Kredit-Obligo der Oberbank, wann, zu welchen Konditionen und unter welchen Bedingungendurch die ALGAR garantiert wird, wann welche Prämien gezahlt werden und welcheLiquiditätsflüsse dahinterstehen.Die Durchführung dieser Sonderprufung der Geschäftsführung gemäß § 130 AktG sollauch die Beantwortung nachstehender Fragestellungen umfassen:(i)-------- Wie wird sichergestellt, dass die 3 Banken Gruppe über die ALGARnicht bereits zu einem Konzern zusammengewachsen ist?(ii)------- Wie kann trotz Bestehen der Konstruktion der ALGAR noch von derUnabhängigkeit der 3 Banken gesprochen werden?(iii)------ Wieviel des Kreditportfolios jeder einzelnen Bank wird durch denDeckungsstock in der ALGAR abgedeckt?(iv)------ Welche Kredite der Gesellschafterbanken werden von der ALGARbesichert?(v)------- Was sind generellen Voraussetzungen (Höhe des Kreditengagements, Artder Kreditfinanzierung, Selbstbehalt, etc.) um vom Deckungsstock der ALGAR zuprofitieren? Welches Portfolio wird abgesichert?(vi)------ Ab welcher Höhe der Kreditsumme gilt ein Kredit als Großkredit?(vii)----- Wie setzt sich die besicherte Risikoprämie zusammen?(viii)----- Wie wird die Versicherungsprämie berechnet? Welche Bezugsgröße wirdje Bank zur Berechnung des Mindestentgelts in Höhe von 0,01 % herangezogen?(ix)------ Weshalb wurde der Mindestprovisionssatz mit 1.1.2016 von 0,05 % auf0,01 % herabgesetzt?(x)------- Wie werden die Garantieentgelte der versicherten Kredit- undLeasingobligi berechnet? Werden die Selbstbehalte bereits abgezogen?(xi)------ Wie errechnet sich das tatsächliche Garantieentgelt?(xii)----- In welcher Höhe fallen Zinsen an? Von welcher Bemessungsgrundlagewerden diese berechnet?(xiii)----- Entspricht die Risikoprämie dem "at arm's length"-Prinzip?(xiv)----- Wie werden die in den Garantieentgelten enthaltenen Maluszahlungenberechnet? Von welcher Bemessungsgrundlage werden die 30%-igen Maluszahlungenberechnet?(xv)----- Warum wurden die Maluszahlungen mit Gesellschafterübereinkommen vom1.1.2016 "etwas verursacherbezogener" ausgestaltet? Was bedeutet "etwas"verursacherbezogen? Waren die Maluszahlungen bis dahin nicht verursachergerecht?Wenn ja, wie wird dies begründet? Erfolgte ein Ausgleich, wenn ja in welcherHöhe?(xvi)----- Weshalb ist die BTV ab 2007 nicht maluspflichtig?(xvii)---- Wie wird das unterschiedliche Risikoprofil der einzelnen Banken indiesen Zahlungen abgebildet?(xviii)--- Mit welcher Regelmäßigkeit erfolgt eine Anpassung derZahlungsmodalitäten der 3 Banken an das aktuelle Risikoprofil? Mit welchen Datenwerden die Zahlungsmodalitäten angepasst?(xix)----- Worum handelt es sich bei den Werthaltigkeitserklärungen? Wie sinddie Werthaltigkeitserklärungen ausgestaltet? Aufgrund welcher Kriterien werdendie Anträge auf Ausstellung einer Werthaltigkeitserklärung überprüft?(xx)----- Werden Garantien nur vergeben, wenn Drittsicherheiten bestellt wurden?Bejahendenfalls, müssen diese Drittsicherheiten eine gewisse Höhe derKreditsumme haben? Wenn ja, welche Höhe?(xxi)----- Werden die Rückforderungsansprüche von der ALGAR stets geltendgemacht?(xxii)---- Welche Voraussetzungen müssen im Falle eines Forderungsausfalles fürdie Geltendmachung der Auszahlung durch die ALGAR erfüllt sein?(xxiii)--- Wie erfolgt der Regress der ALGAR in Folge der Auszahlung an eineGesellschafterbank?(xxiv)--- In welchem Rangverhältnis stehen Drittsicherheiten und Garantien derALGAR?(xxv)---- Ist es möglich, dass eine Bank durch einige wenige Risikoengagementsdie gesamten freien Rückstellungen nutzen kann (zu Lasten der beiden anderenBanken)?(xxvi)--- Weshalb wurde keine Kreditausfallsversicherung zur Sicherstellung der"Unabhängigkeit" der einzelnen Banken gewählt? Worin liegt der Vorteil desALGAR-Modells versus einer Kreditausfallsversicherung? Wäre eineKreditausfallsversicherung nicht insgesamt günstiger und würde die"Unabhängigkeit" der einzelnen Banken unterstützen?(xxvii)-- Wie und in welchem Ausmaß werden durch die Besicherungen der ALGARrisikogewichtete Vermögenswerte (risk weighted assets, RWA) gespart?(xxviii)- Wie wird das Gesellschaftsvermögen im Falle einer Liquidation derGesellschaft aufgeteilt?(xxix)--- Wie wird die ALGAR in der jeweiligen Bilanz ihrer dreiGesellschafterbanken konsolidiert?(xxx)---- Wie entwickeln sich die Kreditportfolios der einzelnen Banken imVergleich zum eher gleichbleibenden Deckungsstock der ALGAR (seit 2010)?(xxxi)--- Wurden im Hinblick auf den durch COVID-19 ausgelösten Mehrbedarf anGroßkrediten und dem mit COVID-19 einhergehenden erhöhten Kreditausfallsrisikogesonderte Vorkehrungen bei der ALGAR und/oder der Oberbank getroffen und, wennja, welche?(xxxii)-- Werden Maßnahmen und Vorsorgen dahingehend getroffen, dass anderendirekten oder indirekten Aktionären der 3 Banken keine Nachteile durch dieKonstruktion und den Betrieb der ALGAR und der Konditionen zwischen der ALGARund den 3 Banken, insbesondere des Bonus-/ Malussystems, entstehen und, wenn ja,welche?Zum Sonderprüfer wird die EKWP Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 411099 h) bestellt.Herr Magister Martin Breuner und Herr Magister Arnold Krassnitzer werdenbeauftragt und bevollmächtigt, für die Oberbank mit dem Sonderprüfer aufGrundlage des vom Prüfer vorgelegten indikativen Angebots einen Prüfungsauftragnach österreichischem Recht abzuschließen, wobei das Honorar mit einemHöchstbetrag zu begrenzen und ein Zeitraum bis längstens drei Monate nachAuftragserteilung zu bestimmen ist, bis zu dem spätestens ein schriftlicherBericht vorzulegen ist."15) "Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung derGeschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob seit Bestehen der Beteiligungder Oberbank an der Beteiligungsverwaltung GmbH (FN 81137 w; im Folgenden "BVG")Dividenden an die BVG ausgezahlt wurden und, wenn ja, wann, auf welcherGrundlage und in welcher Höhe.Die Durchführung einer Sonderprüfung der Geschäftsführung gemäß § 130 AktG sollauch folgende Fragestellungen umfassen:(i) Wurden bei Kapitalerhöhungen Bezugsrechte der BVG ausgeübt, wenn ja, beiwelchen Kapitalerhöhungen und in welchem Ausmaß?(ii) Wurden die Stimmrechte der BVG in den Hauptversammlungen seit Bestehen derBeteiligung an der BVG ausgeübt und, wenn ja, bei welchen Hauptversammlungen?(iii) Hat die BVG seit Bestehen der Beteiligung an der BVG an einerHauptversammlung der Oberbank teilgenommen und, wenn ja, bei welchenHauptversammlungen?(iv) Gab es einen Gesellschafterbeschluss der Gesellschafter der BVG im Sinnedes § 237 AktG im Zusammenhang mit der Veräußerung von Aktien der BKS und BTV imZuge der Kapitalerhöhungen bei BKS und BTV 2018 und wie war der genaue Inhaltdieses Beschlusses?Zum Sonderprüfer wird die EKWP Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 411099 h) bestellt.Herr Magister Martin Breuner und Herr Magister Arnold Krassnitzer werdenbeauftragt und bevollmächtigt, für die Oberbank mit dem Sonderprüfer aufGrundlage des vom Prüfer vorgelegten indikativen Angebots einen Prüfungsauftragnach österreichischem Recht abzuschließen, wobei das Honorar mit einemHöchstbetrag zu begrenzen und ein Zeitraum bis längstens drei Monate nachAuftragserteilung zu bestimmen ist, bis zu dem spätestens ein schriftlicherBericht vorzulegen ist."16) "Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung derGeschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob es Absprachen zwischen derOberbank und/oder deren Rechtsvertreterin mit den vertretungsbefugten Organender Xanthos Privatstiftung (FN 160287 t; im Folgenden "Xanthos") im Zusammenhangmit dem Antrag der Xanthos in der ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank vom14.5.2019 auf Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates von 12auf 11 Mitglieder gab.Die Durchführung einer Sonderprüfung der Geschäftsführung gemäß § 130 AktG sollauch folgende Fragestellungen umfassen:(i) Wie kam die Xanthos dazu, einen derartigen Antrag zu stellen, der dieCorporate Goverance einer Bank verändert?(ii) In welchem Verhältnis steht die Xanthos zur Oberbank und derenRechtsvertreterin, Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH? Wurde einConflict Check hinsichtlich dieser Gesellschaft von Nagele & PartnerRechtsanwälte GmbH verlangt und was war das Ergebnis dieses Conflict Checks?Welche Vorkehrungen wurden im Hinblick darauf getroffen, dass bei der Xanthosdie Organe mehrheitlich aus Rechtsvertretern der Oberbank bestehen?(iii) Bestehen Vertretungs- und/oder Beratungsverhältnisse der Rechtsvertreterder BKS und/oder der BTV mit der Oberbank? Wenn ja, mit wem und wie erfolgt dieEntlohnung? Wie wird die Geheimhaltung durch die jeweiligen Rechtsvertreter inden jeweiligen Verfahren der 3 Banken-Gruppe untereinander sichergestellt?Nehmen die Rechtsvertreter der BTV und/oder BKS an Organsitzungen der Oberbankteil und wenn ja, in welcher Funktion?Zum Sonderprüfer wird die EKWP Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 411099 h) bestellt.Herr Magister Martin Breuner und Herr Magister Arnold Krassnitzer werdenbeauftragt und bevollmächtigt, für die Oberbank mit dem Sonderprüfer aufGrundlage des vom Prüfer vorgelegten indikativen Angebots einen Prüfungsauftragnach österreichischem Recht abzuschließen, wobei das Honorar mit einemHöchstbetrag zu begrenzen und ein Zeitraum bis längstens drei Monate nachAuftragserteilung zu bestimmen ist, bis zu dem spätestens ein schriftlicherBericht vorzulegen ist."17) "Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung derGeschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob(i) es Zahlungen oder sonstige Leistungen zwischen der Oberbank und (i) BKS,(ii) BTV, (iii) Generali 3Banken Holding AG (FN 234231 h; im Folgenden "G3B" )und / oder (iv) Wüstenrot Wohnungswirtschafts reg.Gen.m.b.H. (FN 69160 g; imFolgenden "Wüstenrot) gab und, wenn ja, welche, aufgegliedert nachGesellschaften, Datum, Rechtsgrund, Betrag und einer allfälligen Widmung; diesefremdvergleichsüblich ausgestaltet wurden; Sonderkonditionen gewährt wurden und,wenn ja, mit welcher Begründung und, ob sichergestellt wurde, dass dem "at arm'slength"-Prinzip immer und ausnahmslos entsprochen wurde;(ii) es Finanzierungen zwischen der Oberbank und (i) BKS, (ii) BTV, (iii) G3Bund / oder (iv) Wüstenrot gab und, wenn ja, welche aufgegliedert nachGesellschaften, Datum, Rechtsgrund und Betrag; diese fremdvergleichsüblichausgestaltet wurden; Sonderkonditionen gewährt wurden und, wenn ja, mit welcherBegründung; sichergestellt wurde, dass dem "at arm's length"-Prinzip immer undausnahmslos entsprochen wurde; für vergleichbare Fälle vergleichbare Konditionenund keine abweichenden Konditionen bei Laufzeit, Zinsen und Sicherheiten gewährtwurden.Zum Sonderprüfer wird die EKWP Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 411099 h) bestellt.Herr Magister Martin Breuner und Herr Magister Arnold Krassnitzer werdenbeauftragt und bevollmächtigt, für die Oberbank mit dem Sonderprüfer aufGrundlage des vom Prüfer vorgelegten indikativen Angebots einen Prüfungsauftragnach österreichischem Recht abzuschließen, wobei das Honorar mit einemHöchstbetrag zu begrenzen und ein Zeitraum bis längstens drei Monate nachAuftragserteilung zu bestimmen ist, bis zu dem spätestens ein schriftlicherBericht vorzulegen ist."18) "Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung derGeschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob1. es Zahlungen oder sonstige Leistungen zwischen (i) der Oberbank undGesellschaften/Personen, die direkt oder indirekt an der Oberbank beteiligtsind, oder (ii) zwischen der Oberbank und Gesellschaften/Personen, an denendie Oberbank direkt oder indirekt beteiligt ist, oder (iii) der Oberbankund direkten oder indirekten Aktionären, an denen die Oberbank direkt oderindirekt beteiligt ist, gab und, wenn ja, welche, aufgegliedert nachGesellschaften/Personen, Datum, Rechtsgrund, Betrag und einer allfälligenWidmung; diese fremdvergleichsüblich ausgestaltet wurden; Sonderkonditionengewährt wurden und, wenn ja, mit welcher Begründung und, ob sichergestelltwurde, dass dem "at arm's length"-Prinzip entsprochen wurde;2. es Finanzierungen zwischen (i) der Oberbank und Gesellschaften/Personen,die direkt oder indirekt an der Oberbank beteiligt sind, oder (ii) zwischender Oberbank und Gesellschaften/Personen, an denen die Oberbank direkt oderindirekt beteiligt ist, oder (iii) der Oberbank und direkten oderindirekten Aktionären, an denen die Oberbank direkt oder indirekt beteiligtist, gab und, wenn ja, welche, anonymisiert aufgegliedert nachGesellschäften/Personen, Datum, Rechtsgrund und Betrag; diesefremdvergleichsüblich ausgestaltet wurden; Sonderkonditionen gewährt wurdenund, wenn ja, mit welcher Begründung; sichergestellt wurde, dass dem "atarm's length"-Prinzip entsprochen wurde; für vergleichbare Fällevergleichbare Konditionen und keine abweichenden Konditionen bei Laufzeit,Zinsen und Sicherheiten gewährt wurden.Die Durchführung dieser Sonderprüfung der Geschäftsführung gemäß § 130 AktG sollauch die Beantwortung nachstehender Fragestellungen umfassen:(i) Wer sind die "befreundeten Investoren" der Oberbank im Sinne der Festschrift150 Jahre Oberbank (Seite 93)?(ii) Gab es abgesehen von Dividendenzahlungen Zahlungen oder sonstige Leistungenvon der Oberbank an "befreundete Investoren" (siehe Festschrift 150 JahreOberbank, Seite 93) und, wenn ja, welche, aufgegliedert nach "befreundetenInvestoren", Datum, Rechtsgrund, Betrag und einer allfälligen Widmung? Sinddiese fremdvergleichsüblich ausgestaltet? Wurden Sonderkonditionen gewährt und,wenn ja, mit welcher Begründung? Wie wurde sichergestellt, dass dem "at arm'slength"-Prinzip immer und ausnahmslos entsprochen wurde?Zum Sonderprüfer wird die EKWP Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 411099 h) bestellt.Herr Magister Martin Breuner und Herr Magister Arnold Krassnitzer werdenbeauftragt und bevollmächtigt, für die Oberbank mit dem Sonderprüfer aufGrundlage des vom Prüfer vorgelegten indikativen Angebots einen Prüfungsauftragnach österreichischem Recht abzuschließen, wobei das Honorar mit einemHöchstbetrag zu begrenzen und ein Zeitraum bis längstens drei Monate nachAuftragserteilung zu bestimmen ist, bis zu dem spätestens ein schriftlicherBericht vorzulegen ist."19) "Minderheitsverlangen gemäß § 134 Abs 1 Satz 2 AktG auf Geltendmachung von1. Rückforderungsansprüchen der Gesellschaft gegen die Generali 3BankenHolding AG (G3B) in der Höhe von bis zu EUR 19.307.133,45 zuzüglichunternehmerischer Zinsen wegen Verstoß gegen das Verbot derEinlagenrückgewähr gemäß § 52 AktG sowie wegen Verstoß gegen das Verbot derFinanzierung des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 66a AktG in derzeit von2003 bis 2018;2. Rückforderungsansprüche der Gesellschaft gegen Beteiligungsgesellschaften,die wiederum an der Oberbank rückbeteiligt sind, in Höhe der von derOberbank an diese seit 1990 geleisteten Dividenden zuzüglichunternehmerischer Zinsen wegen Verstoßes gegen das Verbot derEinlagenrückgewähr gemäß § 52 AktG sowie Verstoßes gegen das Verbot derDividendenzahlung auf eigene Aktien gemäß § 65 AktG;3. Schadenersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Dr. Ludwig Andorfer, Dr.Franz Gasselsberger, Mag. Dr. Josef Weißl und Mag. Florian Hagenauer in derHöhe von bis zu EUR 19.307.133,45 zuzüglich unternehmerischer Zinsen wegenpflichtwidriger Ausübung ihrer Funktionen als Mitglieder des Vorstandes inder Zeit von 2003 bis 2018, soweit diese in diesem Zeitraum Mitglieder desVorstandes waren; sowie4. Schadenersatzansprüchen der Gesellschaft gegen Dr. Ludwig Andorfer, Dr.Franz Gasselsberger, Mag. Dr. Josef Weißl und Mag. Florian Hagenauer in derHöhe der von der Oberbank an Beteiligungsgesellschaften, die wiederum ander Oberbank rückbeteiligt sind, seit 1990 geleisteten Dividenden zuzüglichunternehmerischer Zinsen wegen Verstoßes gegen das Verbot derEinlagenrückgewähr gemäß § 52 AktG sowie Verstoßes gegen das Verbot derDividendenzahlung auf eigene Aktien gemäß § 65 AktG und wegenpflichtwidriger Ausübung ihrer Funktionen als Mitglieder des Vorstandes,soweit diese in diesem Zeitraum Mitglieder des Vorstandes waren;vor den staatlichen Gerichten. Die Bestellung des Vertreters zur Führung desRechtsstreites erfolgt durch das zuständige Gericht auf Antrag der UCBA / CABO."Weitere Unterlagen zur HauptversammlungFolgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort imInternet unter www.oberbank.at/hauptversammlung [http://www.oberbank.at/hauptversammlung] zugänglich:* Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärinnen UniCredit Bank AustriaAG, FN 150714 p, und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, samtBegründungen und Beschlussvorschlägen,* die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichenErgänzungen ("Ergänzte Tagesordnung")In dem auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichtenVollmachtsformular für Stammaktionäre wurden die gegenständlichen Ergänzungenbereits berücksichtigt.Linz, im April 2020Der VorstandRückfragehinweis:Oberbank AGMag. 