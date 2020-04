Die Erholung bei ProSiebenSat.1 hat sich seit Montag wieder extrem beschleunigt. Am ersten Handelstag der Woche eröffnete die Aktie bei 7,82 Euro und stieg am Mittwoch in der Spitze auf bis zu 9,69 Euro. Of-fenbar greifen hinter den Kulissen die Investoren weiter kräftig zu. Unterdessen verdichten sich die Zeichen, dass der Konzern filetiert werden könnte.Fast 24 Prozent legte die ProSiebenSat.1-Aktie bei steigendem Handelsvolumen in der laufenden Woche bislang zu. Noch gibt es keine offiziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...