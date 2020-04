Der Absturz des Ölpreises hat die Förderländer unter massiven Anpassungsdruck und Budgetstress gebracht. Zu diesen gehören nicht nur die größten wie Saudi-Arabien, Russland oder der Irak, sondern auch Staaten wie Nigeria und Angola.Zwar ist der Preis für die Ölsorte Brent noch nicht in Richtung Nulllinie gefallen. Das Sentiment unter den Ölinvestoren hat aber gleichwohl einen Schock erlitten, als die Ölsorte WTI in der vergangenen Woche plötzlich im negativen Bereich schloss. Dabei waren zuvor bereits bei zwei anderen lokalen Ölsorten negative Preise erreicht worden.Der Ausblick der Ölförderstaaten, deren Einnahmen oftmals in erdrückend hohem Maße am Export von fossilen Brennstoffen hängen, ist dabei nicht nur ein Handelsbilanzproblem und eine "Challenge' für den Ausgleich des Staatshaushaltes.

Den vollständigen Artikel lesen ...