Anhaltend trockenes Wetter macht den Kornkammern Russlands und der Ukraine derzeit zu schaffen. In beiden Ländern ist eine niedrigere Getreideernte in diesem Jahr zu erwarten. Russland senkte nun bereits seine Prognose.Die Ukraine hingegen wies nach Angaben von Reuters einstweilen erst einmal darauf hin, dass unvorteilhafte Wetterbedingungen in der ersten Aprilhälfte das Pflanzenwachstum beeinträchtigen. Dabei reduziere die sehr trockene Luft die Feuchtigkeitsreserven im Boden. Dies teilte APK, eine Agrarconsulting- Unternehmen in der Ukraine, am gestrigen Donnerstag mit.Im Ergebnis haben sich die agrarmeteorologischen Bedingungen in den meisten Anbaugebieten der Ukraine für alle Pflanzen verschlechtert, so APK in ihrem neuen Report.

