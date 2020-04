Zuletzt war Palladium um die Ausbildung eines tragfähigen Bodens bemüht. Auf der Oberseite dominiert(e) aber weiterhin der markante Abwärtstrend, den wir bereits zuletzt an dieser Stelle thematisierten. Aber ein neuer Bewegungsimpuls zeichnet sich ab. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich dieser entladen wird… Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium am 22.04. hieß es unter anderem ...

