Zu den Kollateralschäden des Coronavirus und den durch ihn ausgelösten "Lockdown' gehört auch Silber. Wie ein neuer Bericht von GlobalData zeigt, ist die Silberförderung von seinen Auswirkungen besonders stark betroffen.Die Pandemie zwang die Regierungen weltweit, "nicht-essenzielle' Wirtschaftsbereiche zu schließen. Dies betraf oftmals auch die Minenförderung. Der Bericht von GlobalData untersuchte nun die verschiedenen Minensektoren und in welchem Ausmaß diese vom Lockdown effektiv betroffen waren.Dabei zeigte sich, dass Silber am schlimmsten betroffenist, während Gold am geringstem unter den untersuchten Sektoren leidet. Insgesamt waren mehr als 1.600 Minen in 32 Ländern per 03.04.2020 geschlossen. Inzwischen hat sich die Zahl der geschlossenen Minen auf 729 verringert.

