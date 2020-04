Die Deutsche Börse hat am Mittwochabend nach Handelsschluss überraschend starke Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Dem Börsenbetreiber haben dabei der rege Handel an den Finanzmärkten sowie die gestiegene Unsicherheit infolge der Corona-Pandemie in die Karten gespielt. Gute News gab es aber auch hinsichtlich Ausblick und Dividende.Die Nettoerlöse seien um 27 Prozent auf rund 915 Millionen Euro geklettert, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ...

