CECONOMY AG: CECONOMY AG erhält Genehmigung für Konsortialkredit durch BundesregierungDGAP-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Finanzierung CECONOMY AG: CECONOMY AG erhält Genehmigung für Konsortialkredit durch Bundesregierung29.04.2020 / 20:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CECONOMY AG ('CECONOMY") hat seitens der deutschen Bundesregierung die Genehmigung über die Teilnahme der staatseigenen Bank KfW an einem revolvierenden Konsortialkredit mit einem Volumen von 1,7 Mrd. EUR erhalten. Der noch abzuschließende Konsortialkreditvertrag steht u.a. noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch ein Konsortium von Partnerbanken der CECONOMY, mit denen positive Gespräche in einem weit fortgeschrittenen Stadium sind.Zu den Bedingungen des Konsortialkredits gehört die faktische Aussetzung von Dividendenzahlungen über die Laufzeit der Kreditlinie. Die Laufzeit ist bis Dezember 2021 festgelegt mit einer einjährigen Verlängerungsoption mit Zustimmung der KfW.Angesichts der weltweiten Ausbreitung der COVID-19-Pandemie und den erwarteten spürbaren Auswirkungen auf ihr Geschäft hat CECONOMY frühzeitig umfangreiche Liquiditätsmaßnahmen in die Wege geleitet. In diesem Zusammenhang hatte das Unternehmen auch vorsorglich diese Kreditlinie als Betriebsmittelrahmen beantragt, um die bestehenden Kreditvereinbarungen in Höhe von 980 Mio. EUR aufzustocken und so die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu sichern.Mitteilende Person: Stephanie Ritschel, Vice President Investor Relations, CECONOMY AG29.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CECONOMY AG Kaistr. 3 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 5408-7225 Fax: +49 (0)211 5408-7005 E-Mail: stephanie.ritschel@ceconomy.de Internet: www.ceconomy.de ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1033317Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033317 29.04.2020 CET/CEST