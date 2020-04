WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat wegen der Corona-Krise vor einem noch "noch nie da gewesenen" Einbruch des Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal gewarnt. Das genaue Ausmaß und die Dauer der Konjunkturdelle werde von der Eindämmung des neuartigen Coronavirus abhängen, sagte Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch. Es sei klar, dass es in den kommenden Monaten eine "bedeutend" höhere Arbeitslosigkeit und eine "bedeutend" geringere Wirtschaftsleistung geben werde. Es werde einige Zeit dauern, bis sich die Wirtschaft wieder erholen werde, sagte er vor Journalisten.



Die Notenbank sei weiter entschlossen, ihre volle Bandbreite an Werkzeugen "mit Nachdruck, aggressiv und proaktiv" einzusetzen, um die Folgen der Krise abzufedern, sagte Powell. Die Fed hat seit Ende Februar bereits Kreditprogramme in Höhe von mehreren Billionen US-Dollar aufgelegt.



Zuvor hatten am Mittwoch Daten der US-Regierung gezeigt, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet im Vergleich zum Vorquartal um 4,8 Prozent geschrumpft ist. Experten rechnen mit einem deutlich größeren Einbruch im zweiten Quartal. Ein Vertreter der Regierung warnte kürzlich, es könne einen Einbruch von bis zu 30 Prozent geben - eine Dimension, die es zuletzt im Rahmen der Weltwirtschaftskrise vor fast 100 Jahren gab./jbz/DP/bgf

