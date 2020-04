Die Zulassung wird die Produktionszeiten erheblich verkürzen und die Teilequalität für die Kunden erhöhen

Sintavia, LLC, ein führender Hersteller von Additiven für die Luft- und Raumfahrtsindustrie und den Verteidigungssektor, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Zulassung des National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (Nadcap) für die Wärmebehandlung an seinen beiden Standorten Hollywood, Florida, und Davie, Florida, erhalten hat. Sintavia ist weltweit das einzige Unternehmen mit Nadcap-Zulassungen für die Laseradditiv-Fertigung, die Elektronenstrahladditiv-Fertigung und die interne Wärmebehandlung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200429005876/de/

Sintavia is the only company in the world with Nadcap approvals for laser additive manufacturing, electron beam additive manufacturing, and in-house heat treatment. (Photo: Business Wire)

"Seit der Gründung hat sich Sintavia immer als Qualitätsführer im Bereich der additiven Fertigung für die Luft- und Raumfahrtindustrie und den Verteidigungssektor definiert", sagte Brian Neff, Chief Executive Officer von Sintavia. "Die Nadcap-Zulassung für unsere internen Wärmebehandlungskapazitäten ist nicht nur eine Fortsetzung dieses Schwerpunkts, sondern wird es Sintavia auch ermöglichen, seinen Kunden schneller qualitativ hochwertigere Produktionsteile zu liefern. Darüber hinaus sind wir stolz auf die Tatsache, dass wir der erste Hersteller weltweit sind, der diese Qualitätsakkreditierungen erhalten hat."

Die Nadcap-Akkreditierung für die Wärmebehandlung umfasst Nickel- und Aluminiumlegierungen, und die Erstzulassung gilt bis zum 31. Juli 2021. Zusätzlich zu den Nadcap-Zulassungen für Wärmebehandlung und additive Fertigung besitzt das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft QC Laboratories, Inc. außerdem Nadcap-Zulassungen für zerstörungsfreie Prüfung und chemische Verarbeitung. In den kommenden Monaten plant das Unternehmen zudem weitere Nadcap-Zulassungen für sein hauseigenes metallurgisches und mechanisches Prüflabor in Davie, Florida, das bereits ISO 17025-zertifiziert ist.

Über Sintavia

Sintavia ist der weltweit führende Produzent von Metallzusatzstoffen zur Unterstützung der Luft- und Raumfahrtindustrie und des Verteidigungssektors. Mit Hochgeschwindigkeitsdruckern, die zusammen mit Präzisions-Nachbearbeitungsgeräten, einer kompletten mechanischen Prüfausrüstung und einem kompletten Metallurgie- und Pulverlabor aufgestellt sind, ist Sintavia in der Lage, Parameter zu optimieren, in Serie zu fertigen und Qualitätsteile für seine Kunden in der Luft- und Raumfahrtindustrie und im Verteidigungssektor zu prüfen. Sintavia ist den höchsten Qualitätsstandards in der Branche verpflichtet und besitzt mehrere Nadcap-Akkreditierungen sowie AS9100 Rev. D- und ISO17025-Zertifizierungen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200429005876/de/

Contacts:

Sintavia, LLC

Lindsay Lewis, Marketing-Manager

+1 954 474 7800