Die Raumfahrtbehörde der VAE und das Raumfahrtzentrum Mohammed Bin Rashid kündigten die sichere Überführung der Raumsonde Mars Hope zu ihrem Startplatz im Raumfahrtzentrum Tanegashima an. Der Transfer wurde in einer 83-stündigen Operation durchgeführt, die wegen der Reise- und Bewegungseinschränkungen, die durch die internationalen Bemühungen zur Eindämmung der Auswirkungen von Covid-19 auferlegt wurden, vom geplanten Liefertermin im Mai vorverlegt wurde. Die Marsmission der Emirate mit dem Namen The Hope Probe ist die erste interplanetarische Erkundung, die von einer arabischen Nation durchgeführt wird.

"Wir sind jetzt im Zeitplan für unseren Start im Juli", sagte der Leiter der EMM-Mission, Omran Sharaf. "Die gesamte Operation war im Grunde ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen Covid-19, um sicherzustellen, dass es uns gelang, das Raumschiff in Tanegashima für seinen Start zum Mars im Juli/August fertigzustellen."

Ein Team von Ingenieuren reiste zwei Wochen vor dem frühen Transfer der Sonde nach Tanegashima, um rechtzeitig die Quarantäne zu durchlaufen und bei Ankunft der Lieferung dort zu sein. Ein zweites Team von Ingenieuren, das das Raumschiff begleitete, befindet sich nun in Quarantäne und soll für die letzten Tests und die Vorbereitung des Raumschiffs für den Start mit einer Mitsubishi-MH2A-Rakete bereit sein.

Bei dem Transfer wurde das Raumfahrzeug in einem speziellen, temperatur- und atmosphärenkontrollierten Container mit einem schweren Antonov-124-Heber vom internationalen Flughafen Maktoum in den Emiraten zum internationalen Flughafen Chubu Centrair in Nagoya, Japan, gebracht. Das Raumschiff wurde dann auf ein Seefrachtschiff verladen, zum Shimama-Seehafen von Tanegashima transportiert und dann nachts zum Startplatz gebracht.

Die Marsmission der Emirate wurde konzipiert, um die Entwicklung des Raumfahrtsektors, des Bildungswesens und der Wissenschaft in den VAE durcheinanderzubringen und zu beschleunigen. Unter der Leitung von MBRSC und unter der Aufsicht der VAE-Raumfahrtbehörde wird die Mission die Sonde Mars Hope im Februar 2021 in eine Umlaufbahn um den Mars schicken. Ziel von Hope ist es, das erste vollständige Bild des Marsklimas während des gesamten Marsjahres zu erstellen.

EMM und die Hope-Sonde sind der Höhepunkt eines 2006 begonnenen Wissenstransfers und einer Entwicklungsarbeit, bei der Ingenieure aus den Emiraten mit Partnern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet haben, um die Fähigkeiten der VAE in den Bereichen Design, Konstruktion und Fertigung von Raumfahrzeugen zu entwickeln. Das Raumschiff wurde als Symbol der Hoffnung für die gesamte arabische Jugend benannt.

