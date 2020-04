=== *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Trading Update 1Q, Jona *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo *** 07:05 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:15 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q, Bilbao 07:25 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q, Ratingen 07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Werdohl 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:30 FR/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -4,2% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: -15,0% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Fluggäste und Luftfracht an deutschen Flughäfen März *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), München 08:00 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Heidelberg *** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q, Luxemburg *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 1Q, London *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q, Windsor 08:00 CH/Glencore plc, Produktionbericht 1Q, Baar *** 08:45 FR/Privater Verbrauch März PROGNOSE: -14,3% gg Vm/-14,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/ -0,6% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -4,4% gg Vq/-2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Fluggastrechten bei Umbuchung, Luxemburg 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zum Stickoxidausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +95.000 gg Vm zuvor: +1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,0% *** 10:00 DE/Audi AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Ingolstadt 10:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, HV, Tegelen *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 IT/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -3,8% gg Vq/-3,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone April (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,7% zuvor: 7,3% 11:00 DE/eco - Verband der Internetwirtschaft, Online-PG zur Studie "Die Internetwirtschaft in Deutschland 2020-2025: Auswirkungen der Corona-Krise" *** 12:00 IT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -5,0% gg Vq/-5,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vq/+0,1% gg Vj *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q, Midland *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 3.500.000 zuvor: 4.427.000 *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: -5,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 39,0 zuvor: 47,8 *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City *** 22:15 US/United Airlines Holdings Inc, ausführliches Ergebnis 1Q, Chicago *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Telefonkonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Überprüfung der Corona- Maßnahmen - DE/Kabinett, Beratungen (per Videokonferenz) zur Corona-Krise - DE/Bundesaußenminister Maas, Teilnahme an einer Videokonferenz zur Ostukraine-Krise - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) - Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: TecDAX + NEUAUFNAHME - Drägerwerk + HERAUSNAHME - RIB Software SDAX + NEUAUFNAHME - Stratec + HERAUSNAHME - RIB Software ===

