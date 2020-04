In abgeschwächter Form spiegeln Teslas Geschäftszahlen für das erste Quartal den wirtschaftlichen Schock wider, den die Covid-19-Pandemie weltweit ausgelöst hat. Mit einem minimalen Gewinn von 16 Millionen US-Dollar halten sich die Kalifornier gerade so in den schwarzen Zahlen. Hart auf hart könnte es im zweiten Quartal kommen. Von Januar bis März hat Tesla einen Umsatz von 5,99 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...