Die wilde Preisorgie am Futuremarkt für WTI zeichnet das Ende der Zwangsverkäufe ab, bei dem alle Airlines der Welt ihren Ölbedarf deutlich zurückgeschraubt haben. Damit steigen auf der anderen Seite die Öllager bis zu dem Tag, an dem die Airlines darüber nachdenken müssen, wie sie ihre Flieger wieder in die Luft bekommen. Es ist eine der interessantesten Frühindikatoren für die Wirtschaft. Gestern stieg der Ölpreis um rund 16 %.



