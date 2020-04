My home is my castle - der Spruch ist gerade aktueller denn je. Ein guter Moment sich nochmal mit der Feng Shui Lehre auseinanderzusetzen. Wenn wir schon zuhause sind - dann doch bitte in einem, das uns positive Energie schenkt.Im wörtlichen Sinne bedeutet Feng Shui "Wind und Wasser". Das traditionelle chinesische Feng Shui lehrt, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...