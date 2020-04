The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.04.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA GENY XFRA LU2023678449 LIF-MILLEN.ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA EBUY XFRA LU2023678878 LIF-DIG.EC.ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA ELCR XFRA LU2023679090 LIF-FUT.MOB.ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA IQCY XFRA LU2023679256 LIF-SM.CIT.ETF DLA EQ00 EQU EUR Y

CA CYF XFRA US31431B1098 FEDNAT HLDG CO. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 9FL XFRA US33939J3032 FLEXSHOPPER NEW DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA ODB1 XFRA US6888233011 OTELCO INC. A DL-,01 EQ00 EQU EUR N

