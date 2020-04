The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A1VXS58 VW 20/04.03.21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1VXS66 VW 20/06.10.20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ARC0 DZ BANK CLN E.9909 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ARD8 DZ BANK CLN E.9910 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ARE6 DZ BANK CLN E.9911 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ARK3 DZ BANK CLN E.9916 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0Y04 DZ BANK IS.A1340 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0Y87 DZ BANK IS.A1348 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TL8 LB.HESS.THR.CARRARA04O/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TM6 LB.HESS.THR.CARRARA04P/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TN4 LB.HESS.THR.CARRARA04N/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TQ7 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TU9 LB.HESS.THR.CARRAR 04R/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2T76 LB.HESS.THR.CARRARA04W/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TW5 LB.HESS.THR.CARRARA04T/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TZ8 LB.HESS.THR.CA.TIL.04B/20 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZF3 LB.HESS.THR. IHS 20/26 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HV2ATF0 UC-HVB S.2085 20/26VAR BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LB8 LBBW STUFENZINS 20/26 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LC6 LBBW STUFENZINS 20/28 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LD4 LBBW STUFENZINS 20/29 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013511227 CR.MUT.ARKEA 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA US009158AY27 AIR PR.+CHEM 20/27 BD02 BON USD NCA XFRA US009158AZ91 AIR PR.+CHEM 20/40 BD02 BON USD N