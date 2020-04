FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSOUU XFRA US82929W1053 SINGAPORE EX.UNSP.ADR/15 0.728 EURWB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.378 EURTII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 0.830 EURTQJ XFRA US82669G1040 SIGNATURE BANK DL-,01 0.516 EURPWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.721 EURMW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.194 EURLS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.046 EUR2KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 0.242 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUREW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.253 EURSAJA XFRA US20441A1025 CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 0.232 EURCFSL XFRA US1912411089 COCA-COLA FEMSA L ADR/10 1.178 EURTRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.470 EURVC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.055 EURLO3A XFRA US54338V1017 LONZA GROUP UNSP.ADR 1/10 0.131 EURHVB XFRA DE0008250002 UESTRA HANN.VERK. INH ON 0.051 EURGNBN XFRA CH0011484067 ST.GALLER KANTONALBK.SF80 15.132 EURNAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK 0.180 EUR0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.157 EURBBN1 XFRA US09260D1072 BLACKSTONE GRP DL-,00001 0.359 EUR17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.235 EURSFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.203 EUR2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.046 EUR45D XFRA US3193901002 FIRST BUSINESS F.S.DL-,01 0.152 EURXFRA US25271CAN20 DIAMOND OFFSH.DRILL.13/43 0.001 %DO1A XFRA US25271CAM47 DIAMOND OFFSH.DRILL.13/23 0.000 %40U XFRA AU0000022477 NB GLOBAL CORP.INCOME TR. 0.005 EUR5HMA XFRA US4281031058 HESS MIDSTREAM LP CL.A 0.397 EUR