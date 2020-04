FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SLW1 XFRA US87089E1001 SWISS LIFE HLDG ADR/1/2

