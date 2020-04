TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit sehr festen Vorgaben der Wall Street geht es am Donnerstag auch an den Börsen in Ostasien und Australien deutlich nach oben. Die Nachricht, dass ein Mittel zur Behandlung von Covid-19 gefunden sein könnte, befeuerte in den USA die Kauflaune. Das Medikament Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead hat in einer Studie offenbar Wirkung gezeigt.

Unterstützung kam auch von der US-Notenbank, die ihre Entschlossenheit bekräftigte, die Erholung der heimischen Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen. Dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal stärker als erwartet eingebrochen war, wurde in diesem Umfeld ignoriert.

Auch schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe in der Volksrepublik vermögen die Stimmung nicht zu trüben. Sowohl der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Index als auch das Pendant von Caixin Media und Markit gingen im April zurück. Letzterer rutschte sogar unter die Expansionsschwelle.

Dessen ungeachtet steigt der Composite-Index in Schanghai um 1,3 Prozent. In Tokio legt der Nikkei-225-Index nach der Feiertagspause vom Mittwoch nun um 2,8 Prozent zu auf 20.331 Punkte. Die Börse im australischen Sydney liegt 2,6 Prozent im Plus.

In Hongkong und Südkorea ruht der Handel am Donnerstag wegen "Buddhas Geburtstag". Beide Börsen bleiben auch am Freitag wegen des "Tags der Arbeit" geschlossen, ebenso wie die Aktienmärkte in Festlandchina und anderen asiatischen Ländern.

Technologiewerte mit guten Vorgaben fest

Technologiewerte in der Region profitieren von ermutigenden Geschäftszahlen aus den USA. Dort waren die nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlichten Quartalsausweise von Microsoft und Facebook positiv aufgenommen worden.

Unter den Einzelwerten steigen in Tokio Softbank im Einklang mit dem Markt um 2,4 Prozent, obwohl das Unternehmen seine Verlustprognose für das laufende Geschäftsjahr ausgeweitet hat.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 5.530,80 +2,55% -17,25% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.330,66 +2,83% -16,42% 08:00 Kospi (Seoul) 1.947,56 0% -11,38% 08:00 Schanghai-Comp. 2.859,21 +1,30% -6,26% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.643,59 +0,14% -12,69% 10:00 Taiex (Taiwan) 0,00 0% -10,21% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.628,57 +2,09% -20,11% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.400,20 +1,44% -13,12% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% -20,79% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0858 -0,1% 1,0875 1,0857 -3,2% EUR/JPY 115,68 -0,2% 115,95 115,69 -5,1% EUR/GBP 0,8709 -0,1% 0,8720 0,8710 +2,9% GBP/USD 1,2469 -0,0% 1,2473 1,2467 -5,9% USD/JPY 106,54 -0,1% 106,66 106,54 -2,0% USD/KRW 1206,33 -0,4% 1210,67 1218,60 +4,4% USD/CNY 7,0552 -0,3% 7,0768 7,0769 +1,3% USD/CNH 7,0599 -0,2% 7,0729 7,0818 +1,4% USD/HKD 7,7507 +0,0% 7,7503 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6564 +0,1% 0,6558 0,6536 -6,3% NZD/USD 0,6145 +0,2% 0,6136 0,6099 -8,7% Bitcoin BTC/USD 9.274,51 +4,6% 8.867,01 7.945,41 +28,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 17,24 15,06 +14,5% 2,18 -71,0% Brent/ICE 24,75 22,54 +9,8% 2,21 -61,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.711,53 1.712,65 -0,1% -1,12 +12,8% Silber (Spot) 15,29 15,40 -0,7% -0,11 -14,3% Platin (Spot) 778,80 778,45 +0,0% +0,35 -19,3% Kupfer-Future 2,40 2,37 +0,9% +0,02 -14,7% ===

