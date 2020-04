Die Amag Austria Metall AG hat im 1. Quartal um 10 Prozent geringere Umsatzerlöse in Höhe von 246,4 Mio. Euro erreicht. Hauptgrund dafür sei neben dem niedrigeren Aluminiumpreis vor allem eine um 11 Prozent geringere Absatzmenge (99.600 Tonnen nach 111.600 Tonnen im 1. Quartal 2019) gewesen, so das Unternehmen. Das EBITDA erhöhte sich im Quartalsvergleich von 33,0 auf 36,5 Mio. Euro, was insbesondere auf die positive Entwicklung im Segment Metall zurückzuführen gewesen sei, wie es heißt. Aufgrund der positiven operativen Entwicklung verzeichnete die Gruppe beim EBIT einen Anstieg um 21 Prozent auf 15,5 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Ertragsteuern erhöhte sich im Vergleich zum 1. Quartal 2019 um 51 Prozent auf 11,5 Mio. Euro. Am 31. März 2020 ...

