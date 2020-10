Das Ergebnis nach Ertragsteuern verringerte sich in den ersten drei Quartalen auf 11,1 Mio. Euro nach 30 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Der Umsatz sank um 18 Prozent auf 673,2 Mio. Euro. In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage sei es ein "zufriedenstellendes Ergebnis", so AMAG-Vorstandsvorsitzender Gerald Mayer am Donnerstag in einer Aussendung. Eine "erfreuliche Ergebnisentwicklung" ...

