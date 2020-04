Was die zwei größten auf ihrem Gebiet wagen, ist wie ein Wegweiser für alle. Wer auf dem hohen Niveau investiert, riskiert stets eine technische Korrektur, aber am Mitfahren kommt niemand vorbei. Wie die Fahrt weitergeht, wird sich nach den Ergebnissen von heute ab Montag besser darstellen lassen. Allerdings: New York ist morgen geöffnet.



