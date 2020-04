So wie es aussieht, könnte es die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers Tesla wirklich schaffen, sich in Richtung der magischen Marke von 1.000 USD aufzumachen. Gestern nach Börsenschluss lieferte der Konzern überraschend positive Quartalsergebnisse. Analysten waren von einem Verlust in Höhe von 36 Cent ausgegangen. Tatsächlich konnte Tesla einen Gewinn von 1.24 USD je Aktie erzielen.

Den vollständigen Artikel lesen ...