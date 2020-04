Auf die gestrige Sitzung der US-Notenbank Fed reagierte der Goldpreis positiv und tendierte in höhere Kursregionen. Nun warten die Marktakteure auf die EZB-Sitzung am Nachmittag.Die Fed erwartet einen beispiellosen Konjunktureinbruch und kündigte an, die "volle Bandbreite an Werkzeugen" zur Stützung der Wirtschaft einsetzen. Um 13.45 Uhr wird die Entscheidung der europäischen Notenbanker veröffentlicht, die im Rahmen einer Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde (14.30 Uhr) anschließend ...

