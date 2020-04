Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Rückläufige Werbeeinnahmen haben der RTL Group im ersten Quartal einen Umsatzrückgang beschert. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, sank der Umsatz im ersten Quartal trotz höherer Zuschauermarktanteile um 3,4 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Die Streaming-Geschäfte des Konzerns boomen unterdessen wegen des Lockdowns.

Die RTL Group geht davon aus, dass die Netto-TV-Werbemärkte im Berichtszeitraum in allen Kernmärkten des Unternehmens rückläufig waren. Demnach ging der Markt in Deutschland um 4,0 bis 4,5 Prozent zurück, in den Niederlanden um 7,0 Prozent und in Frankreich sogar um 12,0 Prozent.

RTL verbuchte im Sendergeschäft einen Umsatzrückgang von knapp 5 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro. Der Umsatz in der Inhalteproduktion sank um 1,3 Prozent auf 378 Millionen Euro. Die Digitalgeschäfte wuchsen um 3 Prozent auf 103 Millionen Euro.

Bei ihren Streamingdiensten TV Now und Videoland verzeichnete die RTL Group einen Anstieg der zahlenden Abonnenten um 34 Prozent zum Vorjahr auf 1,53 Millionen. Seit Einführung der Schutzmaßnahmen Mitte März habe die Wachstumsrate deutlich angezogen.

Die Finanzprognose für das laufende Jahr hat RTL bereits Anfang April zurückgezogen und traut sich nach wie vor keine neue zu.

