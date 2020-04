The Grounds Real Estate Development AG stellt sich auch im Aufsichtsrat neu auf - ehemaliger Vorstand Eric Mozanowski kehrt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender zurückDGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Personalie The Grounds Real Estate Development AG stellt sich auch im Aufsichtsrat neu auf - ehemaliger Vorstand Eric Mozanowski kehrt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender zurück30.04.2020 / 08:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Berlin, 30. April 2020. Nachdem im März 2020 der Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) um Herrn Arndt Krienen erweitert worden war, folgten nun auch personelle Veränderungen im Aufsichtsrat. Anstelle der ausgeschiedenen Mitglieder Sönke Schwartz und Andreas Ingendoh hat das Amtsgericht Berlin Charlottenburg mit gestrigem Beschluss die Herren Eric Mozanowski und Hansjörg Plaggemars, beide Stuttgart, zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern bestellt. In seiner konstituierenden Sitzung wurde Herr Mozanowski zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Prof. Dr. Winfried Schwatlo FRICS verbleibt Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft.Eric Mozanowski kehrt damit als Aufsichtsratsmitglied zur The Grounds Real Estate Development AG zurück, deren Geschäftsauf- und ausbau als Holdinggesellschaft für die in der Immobilienbranche tätige The Grounds-Gruppe er als Vorstand bis Mitte des Jahres 2018 entschieden begleitet und geprägt hatte. In den letzten 30 Jahren hat Herr Mozanowski verschiedenste Unternehmen aufgebaut und konzentrierte sich dabei auf die Projektentwicklung, Sanierung und Vermarktung von Wohnimmobilien, mit einem Verkaufsvolumen von über 10.000 abgewickelten Wohneinheiten. Als weiteres Mitglied des Aufsichtsrats fungiert nun Hansjörg Plaggemars, Diplom-Kaufmann und Unternehmensberater, welcher in seiner beruflichen Laufbahn verschiedenste Unternehmen in unterschiedlichen Branchen geleitet hat, bevor er Mitte 2017 als Unternehmensberater tätig wurde. Herr Plaggemars übt international mehrere Positionen als Vorstand- bzw. Aufsichtsratsmitglied, auch im Rahmen seiner Beratungsmandate, aus. Gegenwärtig ist er u.a. als Vorstand der BCT bio cleantec AG, Ming Le Sports AG, Decheng Technology AG, Alpha Cleantec AG und Strawtec Group AG tätig.Damit verfügt The Grounds wieder über ein schlagkräftiges und in der Immobilienbranche erfahrenes Team, um die vorhandenen Immobilienprojekte und die Projektpipeline gezielt weiter zu entwickeln.Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen, Thomas Prax, Vorstände Leipziger Platz 3, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@thegroundsag.com Web: www.thegroundsag.comUBJ. GmbH Ingo Janssen, Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 F. +49 (0) 40 6378 5423 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.deÜber The Grounds Real Estate Development AGErwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von WohnimmobilienDie The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, Value Add-Projekte umzusetzen und bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/ Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt neben den verschiedenen Arten von ausgewählten gewerblichen Maßnahmen insbesondere auf Wohnimmobilien wie Spezialimmobilien (Studenten- und Altenwohnheime) an attraktiven Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand aufgebaut werden, welcher die Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung und die damit einhergehende Entwicklung der Marktkapitalisierung mittelfristig die Positionierung als eines der führenden deutschen Immobilienunternehmen an.30.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 