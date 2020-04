DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss 2019DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss 201930.04.2020 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss 2019* DF-Gruppe steigert Geschäftsvolumen auf insgesamt EUR 187,2 Mio.* Erstmals wieder ein positives Konzernergebnis i.H.v. EUR 3,2 Mio.* Geschäftstreiber sind Nahrungsmittel und PharmazeutikaGrünwald, 30. April 2020 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN Aktie: DE000A2AA204, ISIN Anleihe: DE000A1R1CC4) hat heute den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Wie angekündigt hat sich die Ertragslage der Gesellschaft gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert und die im November 2019 erhöhte Prognose wurde vollumfänglich erreicht.Das Konzernergebnis stieg dank der erfolgreichen Geschäftsentwicklung auf EUR 3,2 Mio. (Vorjahr: EUR -1,8 Mio.), was einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,27 (Vorjahr: EUR -0,15) entspricht."Nach vielen Jahren ist es der DF-Gruppe erstmals wieder gelungen, ein starkes Geschäftsjahr hinzulegen. Wir haben bei unseren Kunden und Partnern neues Vertrauen gewonnen", sagt der Vorstandsvorsitzende Dr. Behrooz Abdolvand.Wesentlicher Treiber für die deutliche Ergebnisverbesserung war das gestiegene Geschäftsvolumen von EUR 187,2 Mio. (Vorjahr: EUR 75,2 Mio.). Das Geschäftsvolumen wurde primär aus dem im Geschäftsjahr 2019 gestarteten Marketingservice im Bereich Nahrungsmittel und Pharmazeutika mit einem Beitrag von EUR 160,8 Mio. und den daraus resultierenden Erträgen generiert. Das Rohergebnis vervielfachte sich von EUR 0,6 Mio. auf EUR 11,1 Mio. in der Berichtsperiode.Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019 erhöhte sich von EUR 12,9 Mio. auf EUR 27,6 Mio. Der Anstieg der Vermögenswerte ist primär auf ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 15,0 Mio. zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag komfortable 31,1 % (Vorjahr: 41,1 %)."Auch im laufenden Geschäftsjahr rechnen wir trotz der Corona-Krise mit einem positiven Ergebnis. Gerade unsere konsequente Implementierung und Durchsetzung strenger Compliance-Standards begünstigt unsere Geschäftsmöglichkeiten in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens", betont Vorstandsmitglied Hans-Joachim v. Wartenberg.Der Geschäftsbericht 2019 der DF Deutsche Forfait AG ist unter https://www.dfag.de/publikationen/ verfügbar.Über die DF-GruppeDie DF-Gruppe hat sich auf Außenhandelsfinanzierungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Exporteure, Importeure und andere Finanzdienstleister spezialisiert. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf Emerging Markets. Innerhalb dieses Marktsegments liegt der Schwerpunkt auf der Finanzierung des Außenhandels mit Ländern des Mittleren und Nahen Ostens mit dem Fokus auf den Segmenten Nahrungsmittel und Pharmazeutika.Kontakt: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.deInvestor Relations / Presse: Frederic Hilke IR.on AG T +49 221 9140970 E investor.relations@dfag.de30.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1033513Ende der Mitteilung DGAP News-Service1033513 30.04.2020