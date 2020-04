Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte scheinen die verkürzte Handelswoche für einen kräftigen Anstieg zu nutzen. Gestern sorgten gute Nachrichten in der Corona-Forschung für positive Impulse. Und auch heute könnte der DAX deutlich höher in den Handel starten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, Gilead Sciences, Fscebook, Microsoft, Wirecard, Airbus, Munich Re, BASF und Ceconomy Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.