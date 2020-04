Die Erste Group hat im 1. Quartal ein um 15,9 Prozent schwächeres Betriebsergebnis in Höhe von 551,7 Mio. bekanntgegeben, die Kosten-Ertrags-Relation stieg auf 66,8 Prozent (63,0%). Der Zinsüberschuss stieg um 5,9 Prozent - vor allem in Tschechien, Österreich, aber auch in Rumänien - auf 1.229,0 Mio. Euro. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich auf 504,2 Mio (+3,4%). Anstiege gab es insbesondere im Wertpapiergeschäft, aber auch in der Vermögensverwaltung und bei den Versicherungsvermittlungsprovisionen, wie die Bank mitteilt. Die NPL-Quote bezogen auf Bruttokundenkredite verbesserte sich weiter auf 2,4% (2,5%). Die NPL-Deckungsquote stieg auf 80,9% (77,1%). Das um AT1-Kapital bereinigte gesamte Eigenkapital erhöhte sich auf ...

