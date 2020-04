Der DAX dürfte am letzten Tag der verkürzten Handelswoche - am Freitag bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen - weiter in der Vorwärtsbewegung bleiben und die Marke von 11.300 Zählern in Angriff nehmen. Aktuelle Indikationen berechnen die deutschen Blue Chips bei 11.243 Punkten. Die Hoffnung, dass der US-Konzern Gilead Sciences ein Medikament zur Behandlung von Covid-19 gefunden hat und die weltweiten Ausgangsbeschränkungen damit schneller als erwartet gelockert werden könnten, sorgt für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...