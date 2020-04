In monatelanger Detektivarbeit haben die Bilanzprüfer von KPMG die Bücher von Wirecard durchleuchtet. Jetzt liegen die Ergebnisse vor - zumindest in Teilen.Bis zu 40 Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG haben seit Oktober 2019 im Auftrag von Wirecard die Geschäfte der vergangenen Jahre durchleuchtet. Das Ziel: Die wiederkehrenden Zweifel an Bilanzierung und Geschäftsmodell des Zahlungsabwicklers sollten ein für alle Mal ausgeräumt werden. Nach mehrmaliger Verzögerung liegen die Ergebnisse ...

