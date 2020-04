LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Roche von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 234 auf 334 Franken angehoben. Im Vergleich mit anderen Branchen seien die Umsätze und Cashflows der Pharma-Industrie in der Covid-19-Welt gut geschützt, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Innerhalb des Pharmasektors wiederum zähle Roche zu den eher sicheren Aktien./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 09:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

