FRANKFURT (Dow Jones)--Evotecs US-Tochter Just - Evotec Biologics Inc ist eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Ology Bioservices Inc zur Entwicklung von Antikörpern gegen das Coronavirus eingegangen.

Die Kooperation ist laut Mitteilung Teil eines Vertrags über die Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von Sars-Cov-2-Infektionen, mit dem Ology Bioservices vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium beauftragt wurde.

Die schnelle Evaluierung von Antikörpern gegen Sars-CoV-2 soll die Qualität der antikörperbasierten Therapeutika, die im Rahmen der Zusammenarbeit ausgewählt werden, verbessern und zusätzliche Sicherheit für die Herstellung im großen Maßstab geben.

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben.

Die Arbeit wird vom Büro des Staatssekretärs im Verteidigungsministerium für Gesundheit mit Mitteln der Defense Health Agency unterstützt, wie der Hamburger MDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte.

